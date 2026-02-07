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S&P Global: Aktivität in US-Industrie wächst im Juni langsamer

01.07.26 16:22 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni im Vergleich zum Vormonat deutlicher verlangsamt als ursprünglich angenommen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,9 von 55,1 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 55,7 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Es ist weiterhin vielfach über Lieferkettenverzögerungen und Preisauftrieb berichtet worden, auch wenn sich diese dank der jüngsten Nachrichten über eine Entspannung im Nahen Osten abgeschwächt haben" kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Trotz des jüngsten Rückgangs der Energiepreise und der besseren Aussichten für die Schifffahrt sei das Geschäftsklima jedoch stark eingebrochen. Dies spiegele teilweise die Sorge wider, dass ein Ende des kriegsbedingten Lageraufbaus beginnen könnte, den Absatz zu belasten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 10:23 ET (14:23 GMT)