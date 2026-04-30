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S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im April Belebung

01.05.26 15:49 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,5 von 52,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 54,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Chefökonom Chris Williamson warnte allerdings davor, den Indexanstieg überzubewerten: "Der Anstieg der Produktionstätigkeit im April ist nicht der Grund zur Freude, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Eine wesentliche treibende Kraft hinter diesem Aufschwung ist die Notwendigkeit für Unternehmen, weiteren befürchteten Preissteigerungen und Lieferengpässen zuvorzukommen", schrieb er. Dies sorge für einen kurzfristigen Schub, der in den kommenden Monaten wieder nachlassen könnte, da der Gegenwind für die Wirtschaft weiter zunehme.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)