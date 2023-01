S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember weiter verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 46,2 von 47,7 Punkten. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 46,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Laut S&P Global sank die Produktion zum zweiten Mal in Folge und zwar mit dem höchsten Tempo seit gut zweieinhalb Jahren, weil die Kundennachfrage nachließ und die Auftragseingänge weiter zurückgingen. Der Rückgang der Auftragseingänge war insgesamt stark und einer der schnellsten seit Beginn der Zeitreihe 2007.

