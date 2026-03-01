S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im März verlangsamt

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im März verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,4 von 51,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

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Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,4 von 51,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,6 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 51,1 von 51,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,5 gelautet.

Chefökonom Chris Williamson sprach von einer "unwillkommenen Kombination aus langsamerem Wachstum und steigender Inflation nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten". Die Unternehmen spürten wegen der zusätzlichen Unsicherheit und der durch den Krieg beeinflussten Lebenshaltungskosten einen Rückgang der Nachfrage. Die US-Notenbank Fed müsse die sich verschärfenden Aufwärtsrisiken für die Inflation gegen das wachsende Risiko abwägen, dass die Wirtschaft an Wachstumsdynamik verliert. Vieles hänge von der Dauer des Krieges und seinen Auswirkungen auf die Energiepreise und die globalen Lieferketten ab, so der Ökonom.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)