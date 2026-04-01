DAX24.161 -0,1%Est505.900 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 -2,3%Nas24.635 -0,1%Bitcoin67.121 +0,4%Euro1,1715 +0,1%Öl102,8 +1,2%Gold4.736 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street stabil -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft, Hims&Hers im Fokus
Top News
Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX unentschlossen Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX unentschlossen
Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im April zu

23.04.26 15:54 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,0 von 50,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,0 von 52,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 51,3 von 49,8 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,0 gelautet.

Die Erholung im April sei nach der Stagnation im März eine gute Nachricht, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Aber über die vergangenen drei Monate haben wir die schwächste Expansion seit Anfang 2024 gesehen." Das sei auf dem Krieg im Nahen Osten zurückzuführen.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)