S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Juli zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,0 von 54,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,5 von 51,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 56,0 von 55,3 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 55,0 gelautet.

"Die vorläufigen PMI-Daten deuten zu Beginn des dritten Quartals auf ein Goldlöckchen-Szenario" hin, bei dem die Wirtschaft in einem robusten Tempo wächst, während sich die Inflation abschwächt, sagte Chefökonom Chris Williamson. Es gebe jedoch "einige besorgniserregende Elemente, die es in den kommenden Monaten zu beobachten gilt. Aus Sicht der Produktion ist das Wachstum besorgniserregend verzerrt, wobei das verarbeitende Gewerbe wieder in die Schrumpfung zurückfällt, während der Dienstleistungssektor weiter an Stärke gewinnt."

July 24, 2024 09:56 ET (13:56 GMT)