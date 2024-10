S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Oktober zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,3 von 54,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 47,8 von 47,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 47,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 55,3 von 55,2 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 55,3 gelautet.

Im Oktober habe die Wirtschaftstätigkeit weiterhin in einem ermutigend soliden Tempo zugenommen, so dass sich der im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete Wirtschaftsaufschwung auch im vierten Quartal fortgesetzt habe, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Auch die Nachfrage hat sich verstärkt, wie die Auftragseingänge zeigen, die den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren erreicht haben, wenngleich sich das Produktions- und Umsatzwachstum auf den Dienstleistungssektor beschränkt."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2024 10:01 ET (14:01 GMT)