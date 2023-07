S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft schwächt sich im Juli ab

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,0 von 53,2 Punkten im Vormonat und damit auf ein Fünf-Monats-Tief. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 49,0 von 46,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 46,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,4 von 54,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,0 gelautet.

"Der Juli zeigt eine unwillkommene Kombination aus langsamerem Wirtschaftswachstum, einer geringeren Schaffung von Arbeitsplätzen, trüberem Geschäftsklima und einer hartnäckige Inflation", sagte Chefökonom Chris Williamson.