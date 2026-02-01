DAX25.275 +0,9%Est506.129 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.915 +1,0%Bitcoin57.448 +1,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.049 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft wächst im Februar langsamer

20.02.26 16:05 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Februar langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,3 von 53,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 51,2 von 52,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 erwartet.

Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,3 von 52,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,0 gelautet.

"Eine Kombination aus schwacher Nachfrage, hohen Preisen und ungünstigen Wetterbedingungen dämpfte die Geschäftstätigkeit im Februar und führte zum langsamsten Produktionswachstum seit zehn Monaten", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Kundennachfrage ist zurückgegangen, die Auftragseingänge der Fabriken sind sogar gesunken, was das Beschäftigungswachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor stark gebremst hat."

Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 10:06 ET (15:06 GMT)