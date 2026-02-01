S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft wächst im Februar langsamer

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Februar langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,3 von 53,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 51,2 von 52,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 erwartet.

Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,3 von 52,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,0 gelautet.

"Eine Kombination aus schwacher Nachfrage, hohen Preisen und ungünstigen Wetterbedingungen dämpfte die Geschäftstätigkeit im Februar und führte zum langsamsten Produktionswachstum seit zehn Monaten", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Kundennachfrage ist zurückgegangen, die Auftragseingänge der Fabriken sind sogar gesunken, was das Beschäftigungswachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor stark gebremst hat."

Wer­bung Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 10:06 ET (15:06 GMT)