S&P Global: Deutsche Dienstleister im April im roten Bereich

DOW JONES--Die Geschäftstätigkeit im deutschen Dienstleistungssektor ist zum Start ins zweite Quartal erstmals seit acht Monaten zurückgegangen. Damit spiegelten sich die sich intensivierende Nachfrageschwäche und der steigende Inflationsdruck sowie die wachsende Unsicherheit angesichts des Krieges im Nahen Osten wider. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel auf 46,9 von 50,9 Punkten, wie aus den finalen Daten für April hervorgeht. Vorläufig war ein Wert von 46,9 ermittelt worden.

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Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Auch insgesamt rutschte die deutsche Wirtschaft im April in die Kontraktionszone. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 48,4 von 51,9 Punkten im Vormonat.

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DJG/apo/ros

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May 06, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)