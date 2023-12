S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im November besser in Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität im deutschen Service-Sektor ist im November kaum noch geschrumpft. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 49,6 von 48,2 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten erwartetet, dass das Ergebnis der ersten Veröffentlichung von 48,7 bestätigt werden würde. Auch insgesamt hat sich die konjunkturelle Talfahrt in Deutschland verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 47,8 von 45,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Neben der Beinahe-Stabilisierung der Geschäftstätigkeit im Service-Sektor spiegeln die jüngsten Daten auch den abgeschwächten Rückgang in der Industrie wider", teilte S&P Global mit. Die Produktion sei dort zwar erneut kräftig zurückgefahren worden, allerdings habe sich die Schrumpfung so sehr verlangsamt, wie zuletzt im Mai. "Ähnlich verhielt es sich sowohl beim Gesamt-Auftragseingang als auch beim Neugeschäft aus dem Ausland. Beide waren weniger stark rückläufig und verzeichneten die geringfügigsten Verluste seit fünf respektive sieben Monaten", so die Analysten.

