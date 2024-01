S&P Global: Deutsche Dienstleister stehen besser da als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im Dezember weitaus weniger als bisher angenommen abgeschwächt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 49,3 (November: 49,6) Punkte. Volkswirte hatten erwartet, dass S&P Global das Ergebnis der ersten Veröffentlichung von 48,4 bestätigen würde. Auch insgesamt hat sich der Output der deutschen Wirtschaft im Dezember weniger als erwartet verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 47,4 (47,8). In erster Veröffentlichung waren lediglich 46,7 Punkte gemeldet worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

January 04, 2024