S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Juli an Schwung

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Dienstleistungssektor hat im Juli deutlich an Wachstumsdynamik verloren. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 52,3 von 54,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 52,0 ermittelt worden. "Ursächlich für die Verlangsamung war ein massiver Nachfrageeinbruch - der erste seit sechs Monaten", erklärte S&P Global. "Derweil ließ auch die Zuversicht nach, was wiederum den Stellenaufbau deutlich ausbremste."

Insgesamt rutschte der Privatsektor im Juli wieder in die Schrumpfungszone. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 48,5 von 50,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Dass der Index aktuell wieder unterhalb der Referenzlinie rangiert, spiegelt dabei das Zusammenspiel aus dem abgeschwächten Geschäftstätigkeitsplus im Servicesektor und den gravierenderen Produktionsrückgängen in der Industrie wider", hieß es von S&P Global.

