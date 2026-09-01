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S&P Global: Deutsche Industrie gewinnt im August an Stärke

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im August deutlich an Dynamik gewonnen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,3 von 52,2 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 54,1 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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Ein beschleunigter Anstieg der Auftragseingänge sorgte für die höchsten Produktionszuwächse seit mehr als viereinhalb Jahren. Die Umfrageergebnisse signalisierten allerdings auch eine Zunahme der Lieferengpässe. Dies führte wiederum zu deutlich höheren Einkaufsmengen, da die Hersteller versuchten, sich vorsorglich mit Rohmaterialien einzudecken.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 04:02 ET (08:02 GMT)

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