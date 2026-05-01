S&P Global: Deutsche Industrie im April abgeschwächt

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im April an Dynamik verloren. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,4 von 52,2 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,2 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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"Das Wachstum, das wir im verarbeitenden Gewerbe beobachten, dürfte angesichts der zugrunde liegenden Faktoren und des Absackens der Geschäftsaussichten in den negativen Bereich nur von kurzer Dauer zu sein", erklärte Phil Smith, Economics Associate Director bei S&P Global Market Intelligence.

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DJG/apo/kla

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May 04, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)