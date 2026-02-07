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S&P Global: Deutsche Industrie wächst im Juni leicht

01.07.26 10:11 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Juni etwas stärker als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,3 von 50,1 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,0 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Abschließend signalisieren die Umfrageergebnisse eine leichte Aufhellung der Geschäftsaussichten. Die Stimmung verbesserte sich gegenüber dem Tief von April weiter, rangierte aber immer noch unter dem Langzeitmittel. Einige Manager knüpfen ihre Zuversicht an ein Ende des Nahostkrieges, während sich andere von höheren Ausgaben für Verteidigung einen Nachfrageschub erhoffen.

"Insgesamt fielen die Umfrageergebnisse für das Verarbeitende Gewerbe im Juni etwas positiver aus als im Vormonat. Dies gilt sowohl für die Wachstumsindikatoren als auch für die Kennzahlen zu Preisdruck und Lieferengpässen", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 04:12 ET (08:12 GMT)