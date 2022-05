S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im April nachlassenden Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im April langsamer als im Vormonat gewachsen, allerdings war sie ausweislich der zweiten Umfrage von S&P Global höher als bisher angenommen. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 54,6 von 56,9 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 54,1 Punkte erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der vergleichsweise gute Indexstands kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Subindizes für Produktion und Auftragseingang erstmals seit Juni 2020 unter 50 Punkten lagen. Die Fertigung musste vielerorts wegen Materialengpässen und schwächerer Nachfrage gedrosselt werden, während die geringere Zahl an Neuaufträgen laut S&P vor allem dem Minus im Export in Folge des Ukraine-Krieges, der Sanktionen gegen Russland sowie der Lockdowns in China zugeschrieben werden kann.

"Auch wenn bei der Beschäftigung im April wieder ein solides Plus verbucht wurde, scheint es nur eine Frage der Zeit, wann sich die Negativtrends bei Produktion und Auftragseingängen auf den Jobaufbau auswirken - vor allem angesichts des düsteren Geschäftsausblicks vieler Manager", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten.

