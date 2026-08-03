S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Juli Stärke

03.08.26 10:09 Uhr

DOW JONES--Der deutsche Industriesektor ist vielversprechend in die zweite Jahreshälfte gestartet. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,2 von 50,3 Punkten. Schon in erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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Der Preisdruck ließ etwas nach. Beide Inflationsraten - Einkaufs- und Verkaufspreise - haben sich weiter von ihren jüngsten Höchstständen entfernt. Dennoch stehen die Lieferketten nach wie vor unter Druck und die Unternehmen äußerten sich erneut zurückhaltend optimistisch hinsichtlich ihrer Wachstumschancen binnen Jahresfrist, wie S&P Global berichtete.

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DJG/apo/sha

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August 03, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)