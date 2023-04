S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im März nachlassenden Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im März stärker als im Vormonat gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 44,7 von 46,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 44,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 44,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Allerdings nahm die Industrieproduktion den zweiten Monat in Folge zu, weil Rohmaterialien und Komponenten besser verfügbar waren. Zudem verkürzten sich die Lieferzeiten so stark wie nie zuvor in der Umfragegeschichte, was einmal mehr veranschaulicht, dass sich die pandemiebedingten beispiellosen Störungen in den Lieferketten zusehends auflösen. Auch die Einkaufspreise gingen im Berichtsmonat mit beschleunigter Rate zurück.

"Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass sich die Inflation im verarbeitenden Gewerbe abschwächt, denn die Einkaufspreise sanken nicht nur den zweiten Monat hintereinander, sondern auch so kräftig wie seit Mai 2020 nicht mehr", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. Darüber hinaus zeige das Absacken der Inflationsrate der Verkaufspreise auf ein 26-Monatstief, dass immer mehr Unternehmen ihre Preismacht einbüßten.

April 03, 2023 04:07 ET (08:07 GMT)