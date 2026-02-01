S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Februar an Stärke

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker beschleunigt als erwartet. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,1 von 52,1 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 52,3 erwartet.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 50,7 von 49,1 Punkten im Vormonat. Er überschritt damit erstmals seit Juni 2022 wieder die Wachstumsmarke von 50 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,4 von 52,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,5 gelautet.

"Der Headline-Index liegt für die Industrie das erste Mal seit mehr als dreieinhalb Jahren wieder im expansiven Bereich", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Damit haben sich die zarten Andeutungen einer Konjunkturwende, die insbesondere im Januar festzustellen waren, zunächst bestätigt."

Erfreulich sei vor allem, dass die Auftragseingänge robust gestiegen seien, was auf eine Fortsetzung der Produktionszuwächse in den nächsten Monaten schließen lasse. Unterstützt werde diese Sicht durch die Auftragsbestände, die das erste Mal seit Mitte 2022 - wenn auch nur moderat - gestiegen seien. "Wir gehen außerdem davon aus, dass das staatliche Infrastrukturprogramm und die höheren Militärausgaben der Industrie zunehmenden Rückenwind geben", sagte Cyrus de la Rubia.

