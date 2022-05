S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Mai an Stärke

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai beschleunigt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 54,6 von 54,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Der Index notierte damit den fünften Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, ab der Wachstum angezeigt wird.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes kletterte auf 54,7 von 54,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 53,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 56,3 von 57,6 Punkten, blieb aber auf einem hohen Niveau. Die Prognose hatte auf 57,2 gelautet.

"Wie die Mai-Daten zeigen, hat die Erholung des Servicesektors von den Corona-Lockdowns der deutschen Wirtschaft abermals starken Rückenwind verliehen und dafür gesorgt, dass sie auf Wachstumskurs geblieben ist", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist seien jedoch nach wie vor gedämpft, da die erhöhte Unsicherheit, die stark steigenden Preise und die Unterbrechungen der Lieferketten die Nachfrage zu beeinträchtigen begännen und Risiken für den Ausblick - vor allem im Industriesektor - darstellten, erläuterte Smith.

May 24, 2022 03:45 ET (07:45 GMT)