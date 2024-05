S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Mai an Stärke

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai stärker beschleunigt als erwartet. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,2 von 50,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen kleinen Anstieg auf 50,8 Zähler erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 45,4 von 42,5 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten nur einen Stand von 43,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 53,9 von 53,2 Punkten. Die Prognose hatte auf 53,5 gelautet.

"Diese Zahlen geben Anlass zur Hoffnung", sagte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes hat im Mai den höchsten Stand seit 13 Monaten erreicht, während die Erholung im Dienstleistungssektor an Schwung gewonnen hat. Folglich signalisiert der Gesamt-PMI nun ein solides Wachstum. Unser BIP-Nowcast geht von einem Anstieg des BIP im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem ersten Quartal aus."

"Dies könnte die Trendwende in der Industrie sein, denn der PMI hat sich deutlich in den expansiven Bereich bewegt", erläuterte de la Rubia. "Ermutigend ist auch, dass der Index für die Auftragseingänge einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht hat, was auf die Exportaufträge zurückzuführen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Produktion in zwei oder drei Monaten wieder ansteigen wird."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 03:42 ET (07:42 GMT)