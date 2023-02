S&P Global: Deutscher Industrie-PMI leicht höher als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Januar etwas weniger gesunken als bisher angenommen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 47,3 (Dezember: 47,1) Punkte. Volkswirte hatten erwartet, dass S&P Global den in erster Veröffentlichung gemeldeten Rückgang auf 47,0 Punkte bestätigen würde. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der Index des Auftragseingang hat sich vom Tief im Oktober zwar etwas erholt, blieb aber dennoch deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 und signalisiert damit, dass sich die Nachfrage in der Industrie weiter auf einem besorgniserregenden Niveau bewegt", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten. Auch die Produktion sei gedrosselt werden. Zugleich sei die Inflationsrate der Einkaufspreise auf ein 27-Monats-Tief gesunken.

