S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bremst Talfahrt im Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Talfahrt der Eurozone -Wirtschaft hat sich im Dezember zwar den sechsten Monat in Serie fortgesetzt, jedoch zum zweiten Mal in Folge verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 48,8 Zähler von 47,8 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 48,0 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 47,8 Punkte von 47,1 im Vormonat. Volkswirte hatten einen stabilen Wert von 47,1 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 49,1 Punkte von 48,5 im Vormonat. Ökonomen hatten wiederum einen konstanten Wert von 48,5 Punkte erwartet.

Ausschlaggebend für die verbesserte Lage war, dass sich die Auftragseinbußen verringerten, die Angebotslage verbesserte, der Preisdruck nachließ und sich die Geschäftsaussichten weiter aufhellten. Der Kostenauftrieb fiel so schwach aus wie zuletzt vor über anderthalb Jahren, was auf die rückläufige Nachfrage und geringeren Lieferengpässe zurückgeführt werden kann, hieß es von S&P Global.

"Der erneute Rückgang der Wirtschaftsleistung im Dezember deutet zwar darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession weiterhin ausgesprochen hoch ist", sagte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Unsere aktuellen Umfrageergebnisse signalisieren jedoch, dass diese milder ausfallen wird, als noch vor einigen Monaten angenommen."

December 16, 2022 04:13 ET (09:13 GMT)