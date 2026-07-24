S&P Global: Euroraum-Wirtschaft kehrt im Juli zum Wachstum zurück

24.07.26 10:08 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft ist im Juli auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Sammelindex (PMI) für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 51,9 Zähler von 50,0 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,2 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

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Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 52,0 Punkte von 51,4 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 51,5 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 51,6 Punkte von 49,4 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,0 Punkte erwartet.

"Der Juli brachte eine erfreuliche Belebung der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone, doch angesichts des volatilen geopolitischen Umfelds bleibt abzuwarten, ob diese positiven Entwicklungen von Dauer sein werden", sagte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Nach einem weitgehend stagnierenden zweiten Quartal hat die Nachfrage im Juli wieder spürbar angezogen, wodurch der PMI auf ein Niveau gestiegen ist, das auf ein recht solides BIP-Wachstum von 0,3 Prozent im Quartalsvergleich hindeutet."

Ob sich all diese positiven Entwicklungen jedoch in den kommenden Monaten fortsetzten, hänge weitgehend von der Lage im Nahen Osten ab, fügte er hinzu. Da die Ölpreise in den letzten Tagen wieder gestiegen seien und die Sorgen um den Schiffsverkehr zunähmen, bestehe die Gefahr, dass die Wirtschaft erneut in eine Schwächephase gerät, falls sich der Inflationsdruck wieder verstärken sollte.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/kla

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July 24, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)