S&P Global: Euroraum-Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im Juni

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Talfahrt der Eurozone -Wirtschaft hat sich im Juni bei nachlassendem Inflationsdruck abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 49,5 Zähler von 48,5 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,2 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

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Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 51,3 Punkte von 51,6 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,5 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 48,9 Punkte von 47,7 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,6 Punkte erwartet.

"Die Wirtschaft der Eurozone zeigt genügend Widerstandskraft, um eine Rezession gerade noch zu vermeiden", kommentierte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Der Flash-PMI verzeichnete im Juni nur einen leichten Rückgang der Geschäftstätigkeit, was darauf hindeutet, dass das BIP im zweiten Quartal 2026 unverändert bleiben dürfte."

Bremsfaktor Nummer eins sei im Juni der Mangel an Neuaufträgen gewesen, der in den Orderbüchern der Unternehmen das vierte Minus in Folge hinterlassen habe. Der Rückgang sei jedoch nur leicht gewesen und schwächer ausgefallen als in den beiden Vormonaten. Der neuerliche Mini-Zuwachs im verarbeitenden Gewerbe habe den anhaltenden Auftragsrückgang bei den Serviceunternehmen nicht wettmachen können.

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Gleichzeitig ließ der Inflationsdruck nach. So stiegen die Einkaufspreise mit der niedrigsten Rate seit Ausbruch des Nahost-Krieges, und die Verkaufspreise wurden weniger stark angehoben als in den beiden Vormonaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)