DAX24.769 -1,5%Est506.218 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -4,8%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.514 -2,6%Euro1,1406 -0,2%Öl77,53 -0,8%Gold4.100 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im Juni

23.06.26 10:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Talfahrt der Eurozone-Wirtschaft hat sich im Juni bei nachlassendem Inflationsdruck abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 49,5 Zähler von 48,5 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,2 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 51,3 Punkte von 51,6 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,5 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 48,9 Punkte von 47,7 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,6 Punkte erwartet.

"Die Wirtschaft der Eurozone zeigt genügend Widerstandskraft, um eine Rezession gerade noch zu vermeiden", kommentierte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Der Flash-PMI verzeichnete im Juni nur einen leichten Rückgang der Geschäftstätigkeit, was darauf hindeutet, dass das BIP im zweiten Quartal 2026 unverändert bleiben dürfte."

Bremsfaktor Nummer eins sei im Juni der Mangel an Neuaufträgen gewesen, der in den Orderbüchern der Unternehmen das vierte Minus in Folge hinterlassen habe. Der Rückgang sei jedoch nur leicht gewesen und schwächer ausgefallen als in den beiden Vormonaten. Der neuerliche Mini-Zuwachs im verarbeitenden Gewerbe habe den anhaltenden Auftragsrückgang bei den Serviceunternehmen nicht wettmachen können.

Gleichzeitig ließ der Inflationsdruck nach. So stiegen die Einkaufspreise mit der niedrigsten Rate seit Ausbruch des Nahost-Krieges, und die Verkaufspreise wurden weniger stark angehoben als in den beiden Vormonaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)