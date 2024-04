S&P Global: Eurozone-Aufschwung gewinnt im April an Fahrt

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone hat im April an Kraft gewonnen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 51,4 Zähler von 50,3 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,7 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel wider Erwarten auf 45,6 Punkte von 46,1 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 46,5 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte stärker als erwartet auf 52,9 Punkte von 51,5 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 51,8 Punkte erwartet.

Während Deutschland auf den Wachstumspfad zurückkehrte und sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich nahezu stabilisierte, legte die Wirtschaftsleistung in den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern - Italien, Spanien, Niederlande, Österreich, Irland und Griechenland - ausgesprochen stark zu.

"Die Eurozone hat einen guten Start ins zweite Quartal hingelegt, wie der Sammelindex mit einem großen Schritt in den expansiven Bereich signalisiert", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Ausschlaggebend dafür war der Dienstleistungssektor, in dem die Aktivität weiter an Fahrt gewonnen hat. Das Ergebnis unserer BIP-Prognose, die unter anderem die PMIs berücksichtigt, ist ein Wachstum von 0,3 Prozent im zweiten Quartal, nach einer ähnlichen Wachstumsrate im ersten Quartal, jeweils gemessen im Vergleich zum Vorquartal."

