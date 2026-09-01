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S&P Global: Eurozone-Industrie gewinnt an Fahrt im August

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im August gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor erhöhte sich auf 52,7 (Vormonat: 51,9) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Mai 2022. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

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Produktion und Auftragseingänge wiesen jeweils die höchsten Zuwächse seit Anfang 2022 aus, was zur Ausweitung der Einkaufsmenge und zum Anstieg der Geschäftsaussichten beitrug. Die Inflation schwächte sich weiter ab, wenngleich die Steigerungsraten bei den Einkaufs- und Verkaufspreisen noch immer über ihren jeweiligen Werten von kurz vor Ausbruch des Nahost-Krieges lagen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)

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