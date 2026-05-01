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S&P Global: Eurozone-Industrie gewinnt im April an Schwung

04.05.26 10:07 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im April gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 52,2 (Vormonat: 51,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 Zähler ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Obwohl der PMI auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen ist, ist die Umfrage eher ein Grund zur Besorgnis als zum Feiern", kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Intelligence. "Produktion und Auftragseingänge werden durch den Aufbau von Sicherheitslagern gestützt, der auf weit verbreitete Sorgen über Lieferengpässe und steigende Preise infolge des Krieges im Nahen Osten zurückzuführen ist"

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)