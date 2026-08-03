S&P Global: Eurozone-Industrie gewinnt im Juli an Dynamik

03.08.26 10:12 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat im Juli an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 51,9 (Vormonat: 51,4) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,0 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

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"Dank der stärksten Produktionssteigerung seit viereinhalb Jahren verzeichnete die Eurozone-Industrie einen regelrechten Sommer-Wachstumsschub", kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Intelligence. "Gewisse Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die guten Nachrichten nur von kurzer Dauer sein könnten, da die Dynamik mit dem Herannahen des Herbstes nachzulassen droht."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/apo/sha

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August 03, 2026 04:12 ET (08:12 GMT)