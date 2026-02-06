DAX25.143 +0,2%Est506.054 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.407 -1,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl94,39 +2,6%Gold4.498 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
75-Milliarden-Euro-Wette zündet: SoftBank-Aktie markiert neues Rekordhoch 75-Milliarden-Euro-Wette zündet: SoftBank-Aktie markiert neues Rekordhoch
Vonovia SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy Vonovia SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: Eurozone-Industrie verliert an Dynamik im Mai

01.06.26 10:07 Uhr

DOW JONES--Die Eurozone-Industrie ist im Mai zwar auf Wachstumskurs geblieben, aber der Aufschwung hat aufgrund der stagnierenden Nachfrage an Dynamik verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 51,6 (Vormonat: 52,2) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,4 Zählern ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Damit wurden die Zugewinne des Vormonats teilweise wieder abgegeben, als Vorzieheffekte zum stärksten Auftragszuwachs seit vier Jahren geführt und das Wachstum angekurbelt hatten. Gleichzeitig signalisierten die Preisindizes einen steigenden Inflationsdruck. Die Einkaufspreise legten so stark zu wie zuletzt im Mai 2022, und die Verkaufspreise so kräftig wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)