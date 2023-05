S&P Global: Eurozone-Industrie verliert im April weiter an Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone hat im April seine Talfahrt beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 45,8 Punkte von 47,3 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 45,5 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ergebnisses erwartet.

Der Index liegt somit den zehnten Monat in Serie unter der kritischen Marke von 50 Zählern. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

In sieben der acht Länder, die in die Berechnung des Hauptindexes einfließen (die schätzungsweise 89 Prozent der gesamten Eurozone-Industrie ausmachen), schrumpften die jeweiligen Industriesektoren im April. Schlusslicht war diesmal Österreich (42,0), wenngleich der niedrige Indexwert in erster Linie auf den Rekordwert des (inversen) Unterindexes Lieferzeiten zurückzuführen war.

"Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone hat gemäß den Daten im April weniger produziert. Dieser Rückgang hat länderübergreifend stattgefunden, denn in Frankreich und Italien zeigen die regionalen PMI-Indizes ebenfalls eine nachlassende Produktion an, während sie in Deutschland und Spanien nahezu stagnierten", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.

