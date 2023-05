S&P Global: Eurozone-Wirtschaft in bester Phase seit elf Monaten

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone hat im April an Dynamik gewonnen. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 54,1 Zähler von 53,7 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit elf Monaten. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 54,4 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

"Italien und Spanien sind derzeit die Hauptantriebskräfte für das Wachstum des Dienstleistungssektors in der Eurozone", erklärte Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. "Dies zeigen die Indizes im April, die auch in Deutschland und Frankreich eine Expansion signalisieren, aber in den beiden südeuropäischen Ländern besonders stark ausfallen." In diesen Staaten dürfte sich die größere Bedeutung des Tourismus bemerkbar machen, der ihnen helfe, von dem allgemein zu beobachtenden Reiseboom zu profitieren.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 56,2 Punkte von 55,0 im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 56,6 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

