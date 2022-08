S&P Global: Geschäft der US-Dienstleister lässt im Juli nach

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 47,3 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 47,0 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juli verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 47,7 von 52,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Wirtschaftslage in den USA hat sich im Juli deutlich verschlechtert, wobei die Wirtschaftstätigkeit sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zurückging", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Ohne die Lockdown-Monate in der Pandemie war der Rückgang der Gesamtproduktion der stärkste seit der globalen Finanzkrise und deutet darauf hin, dass die Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit das dritte Quartal in Folge schrumpfen wird."

August 03, 2022 09:58 ET (13:58 GMT)