DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -1,2%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.311 -1,0%Euro1,1717 +0,3%Öl105,8 -0,2%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Kraken-Experte: Bitcoin wieder bei 80.000 Dollar? Diese zwei Faktoren sollten Anleger im Blick behalten Kraken-Experte: Bitcoin wieder bei 80.000 Dollar? Diese zwei Faktoren sollten Anleger im Blick behalten
Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global senkt Rating Belgiens auf AA- von AA - Ausblick stabil

24.04.26 22:41 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsnote Belgiens von AA auf AA- gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Die Herabstufung spiegele anhaltende Ungleichgewichte in den öffentlichen Finanzen Belgiens wider. Das Land sei mit hohen strukturellen Haushaltsdefiziten aus der Pandemie und der Energiekrise 2022 bis 2023 hervorgegangen, die auf eines der höchsten Niveaus der Staatsausgaben (etwas mehr als 54% des BIP) in der EU und unter den von S&P Global weltweit bewerteten Staaten zurückzuführen seien. Man erwarte, dass die Haushaltskonsolidierung schrittweise, politisch sensibel und mit Umsetzungsrisiken behaftet seien. Die Haushaltsmaßnahmen für 2025 hätten nicht ausgereicht, um die steigenden Ausgaben für altersbedingte Posten, Verteidigung und Zinszahlungen auszugleichen, sodass sich das Defizit 2025 auf etwa 5,2 Prozent des BIP ausweiten werde.

Der stabile Ausblick spiegele den Anstieg der Staatsverschuldung und das langsame Tempo der Haushaltskonsolidierung wider, ebenso wie strukturelle externe und makroökonomische Stärken, trotz des aktuellen Energiepreisschocks.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 16:41 ET (20:41 GMT)