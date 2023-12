S&P Global: Talfahrt der deutschen Industrie etwas verlangsamt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abschwung in der deutschen Industrie hat im November etwas nachgelassen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 42,6 von 40,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 42,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 42,3 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Umfrage habe im November weitere Anzeichen dafür geliefert, dass sich der Abwärtstrend in Deutschlands Industrie zusehends abschwächt, erklärte S&P Global. Demnach sind sowohl die Produktion als auch die Auftragseingänge so geringfügig zurückgegangen wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die Aussichten hätten sich zwar etwas verbessert, seien aber insgesamt pessimistisch geblieben. Negativ habe der deutlichere Stellenabbau herausgestochen.