S&P Global: Talfahrt der deutschen Industrie im August beschleunigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rezession in der deutschen Industrie hat sich im August verschärft. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 42,4 von 43,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 42,1 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 42,1 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Auftragseingänge, Einkaufsmenge und Beschäftigung im August gingen allesamt stärker zurück. Zudem zeigten sich die Hersteller in der größten Volkswirtschaft der Eurozone weniger optimistisch hinsichtlich ihrer Geschäftsaussichten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

September 02, 2024 04:01 ET (08:01 GMT)