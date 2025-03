S&P Global: Talfahrt der Eurozone-Industrie im Februar verlangsamt

DOW JONES--Die Eurozone -Industrie ist im Februar zwar im rezessiven Bereich geblieben, die Wachstumseinbußen fielen jedoch so schwach aus wie seit Anfang 2023 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 47,6 (Vormonat: 46,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,3 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Von einer Erholung zu sprechen, ist zu diesem Zeitpunkt noch übertrieben. Vielmehr deutet sich an, dass die Talsohle allmählich verlassen wird", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Die Auftragseingänge gehen so langsam zurück wie zuletzt im Mai 2024 und die Produktion geht in Richtung Stabilisierung. Es ist gut möglich, dass nach mehr als zwei Jahren anhaltender Rezession im Laufe der nächsten Monate wieder ein leichtes Wachstum erreicht wird. Hilfreich wäre dabei eine rasche Regierungsbildung in Deutschland, politische Stabilität in Frankreich sowie eine Einigung mit den USA in den wichtigen Zollfragen."

March 03, 2025 04:11 ET (09:11 GMT)