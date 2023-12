S&P Global: Talfahrt der Eurozone-Industrie im November langsamer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurozone -Industrie verharrte im November zwar tief im rezessiven Bereich, die Rückgänge bei Produktion, Auftragseingang und Einkaufsmenge verlangsamten jedoch, und der Ausblick verbesserte sich auf ein Dreimonatshoch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 44,2 (Vormonat: 43,1) Punkte zu, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 43,8 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Sechs der acht von der Umfrage erfassten Länder steckten im November in der Krise. Österreich war Schlusslicht, dicht gefolgt von Deutschland und Frankreich. Allerdings verlangsamte sich die Talfahrt in allen drei Ländern, genauso wie in den Niederlanden und Spanien.