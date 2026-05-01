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S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im April

05.05.26 15:53 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April lebhafter als im Vormonat gezeigt, ist jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,0 von 49,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,3 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im April beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,7 von 50,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Obwohl die Geschäftsaktivität nach einem leichten Rückgang im März wieder ins Wachstumsterritorium zurückgekehrt ist, ist es klar, dass die Geschwindigkeit des Wachstums seit Jahresbeginn ein paar Gänge zurückgeschaltet hat", sagte Chefökonom Chris Williamson.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 09:54 ET (13:54 GMT)