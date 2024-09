S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im August

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 55,7 von 55,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,1 Punkte vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 55,2 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im August beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,6 von 54,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die schnellere Expansion des Dienstleistungssektors bedeutet, dass die PMI-Umfragen ein BIP-Wachstum von 2 bis 2,5 Prozent im dritten Quartal signalisieren. Gleichzeitig zeigen die Umfragedaten vom August eine weitere Abkühlung der Verkaufspreisinflation, vor allem im Dienstleistungssektor...", sagte Chris Williamson, Chef-Volkswirt bei S&P. Das Wachstum des Dienstleistungssektors sei vor allem durch die Aussicht auf niedrigere Zinssätze getrieben worden. Es gebe auch Gegenwind, der das Wachstum in den kommenden Monaten dämpfen könnte, unter anderem die Unsicherheit über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen.

