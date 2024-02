S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar laut der zweiten Umfrage von S&P Global lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,5 von 51,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,9 vorhergesagt, was dem Wert der ersten Veröffentlichung entsprach.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Januar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,0 von 50,9 Punkten im Vormonat.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der US-Dienstleistungssektor begann das Jahr in einem günstigen Umfeld: Das Produktions- und Nachfragewachstum zog an, während sich der Preisdruck merklich abschwächte", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die wichtigste Triebfeder für das schnellere Wachstum war der Finanzdienstleistungssektor, wo die lockeren finanziellen Bedingungen in Verbindung mit der Erwartung niedrigerer Zinssätze die Aktivität im Januar ankurbelten. Auch die privaten Haushalte profitieren von den gelockerten finanziellen Bedingungen, was zu einem erneuten Wachstum bei den verbrauchernahen Dienstleistungen führte."

