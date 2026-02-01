S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,7 von 52,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Januar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,0 von 52,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/mgo /thl

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 09:57 ET (14:57 GMT)