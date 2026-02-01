DAX24.728 -0,2%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas23.069 -0,8%Bitcoin62.700 -2,0%Euro1,1799 -0,2%Öl67,59 -0,3%Gold4.941 -0,1%
S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

04.02.26 15:56 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,7 von 52,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Januar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,0 von 52,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/mgo /thl

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 09:57 ET (14:57 GMT)