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S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Juli

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 54,6 von 51,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,6 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert für Juli entsprochen hätte.

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Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juli beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,5 von 51,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)