S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Juni

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DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,2 von 50,7 Punkten. Vorläufig war für Juni ein Wert von 51,3 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juni beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,9 von 51,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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"Eine leichte Beschleunigung des Geschäftswachstums im Dienstleistungssektor hat die Expansion auf den höchsten Stand seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten getrieben, obwohl das Wachstumstempo im Vergleich zu dem zu Jahresbeginn vor dem Konflikt verzeichneten Niveau verhalten blieb", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Diese deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal lediglich mit einer annualisierten Rate von 1,2 Prozent gewachsen sei.

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DJG/hab/rio

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July 06, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)