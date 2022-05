S&P Global: US-Dienstleister mit langsamer wachsendem Geschäft

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im April langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) schwächte sich in zweiter Umfrage auf 55,6 von 58,0 Punkten im März ab. Volkswirte hatten einen Stand von 55,0 vorhergesagt. In erster Umfrage waren 54,7 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im April verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 56,0 von 57,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Nach Aussage von Chefökonom Chris Williamson deutet der Service-PMI zusammen mit der anhaltend wachsenden Aktivität in der Industrie darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal wieder steigen wird. "Der Dienstleistungssektor hat im April zwar etwas an Schwung verloren, aber das ist lediglich eine Reaktion auf den Ausgabenanstiegs Ende des ersten Quartals, als die Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus gelockert wurden", schrieb er in der Veröffentlichung.

May 04, 2022 10:06 ET (14:06 GMT)