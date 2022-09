S&P Global: US-Industrie wächst im August langsamer

NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,5 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,3 erwartet, dem Stand der ersten Veröffentlichung für den Monat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb eine schrumpfende Wirtschaft.

"Abgesehen von den ersten Monaten der pandemiebedingten Lockdowns ist dies der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2009", kommentierte Chefvolkswirt Chris Williamson die Daten. Besorgniserregend sei, dass das deutlichste Minus bei Ausrüstungen und Maschinen zu verzeichnen sei, was auf sinkende Investitionen und eine erhöhte Risikoaversion hindeute.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

September 01, 2022 09:59 ET (13:59 GMT)