S&P Global: Wachstum der US-Dienstleister schwächer als erwartet

04.09.25 16:34 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,5 von 55,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,3 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 55,4 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im August verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,6 von 55,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Indikator habe unter dem vorläufigen Wert und unter dem vom Juli gelegen, dennoch habe er im August das zweitstärkste Wachstum in diesem Jahr gezeigt, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Zusammen mit einem robusten PMI-Wert für das verarbeitende Gewerbe stehen die Umfragen im Einklang mit einem soliden Wachstum der US-Wirtschaft von 2,4 Prozent auf Jahresbasis im dritten Quartal."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 10:34 ET (14:34 GMT)