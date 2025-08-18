DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,47 +0,8%Gold3.327 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

S&P hebt Ratingausblick von TAG Immobilien auf positiv an

20.08.25 11:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,12 EUR 0,12 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für ihre Bonitätsbewertung von TAG Immobilien (BBB-) nach dem angekündigten Zukauf in Polen und der Finanzierung per Schulden und Eigenkapital auf positiv von stabil angehoben. Die Schuldenquote (adjusted debt-to-debt-plus-equity ratio) steige in der Folge dieser Transaktionen um 1 Prozent und stabilisiere sich in den nächsten 12 bis 24 Monaten bei 50 bis 51 Prozent, teilte S&P mit.

Wer­bung

In diesem Zeitraum könnte das Rating von TAG Immobilien angehoben werden, sofern das Unternehmen seine ertragsgenerierenden Aktiva weiter ausbaue und die Verschuldung nahe von 50 Prozent Fremdkapital zu Fremdkapital plus Eigenkapital bleibe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:37 ET (09:37 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
10:11TAG Immobilien BuyWarburg Research
19.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
19.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
18.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:11TAG Immobilien BuyWarburg Research
19.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
19.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
18.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen