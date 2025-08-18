S&P hebt Ratingausblick von TAG Immobilien auf positiv an
DOW JONES--Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für ihre Bonitätsbewertung von TAG Immobilien (BBB-) nach dem angekündigten Zukauf in Polen und der Finanzierung per Schulden und Eigenkapital auf positiv von stabil angehoben. Die Schuldenquote (adjusted debt-to-debt-plus-equity ratio) steige in der Folge dieser Transaktionen um 1 Prozent und stabilisiere sich in den nächsten 12 bis 24 Monaten bei 50 bis 51 Prozent, teilte S&P mit.
In diesem Zeitraum könnte das Rating von TAG Immobilien angehoben werden, sofern das Unternehmen seine ertragsgenerierenden Aktiva weiter ausbaue und die Verschuldung nahe von 50 Prozent Fremdkapital zu Fremdkapital plus Eigenkapital bleibe.
August 20, 2025 05:37 ET (09:37 GMT)
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
