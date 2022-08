S&P senkt Ausblick für Österreich auf Stable (Positive)

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat den Ausblick für das österreichische Rating auf "Stable" von "Positive" gesenkt. Die Bonitätsnote "AA+/A-1" bestätigten die Analysten am Freitagabend allerdings. Sie rechnen damit, dass das reale Wachstum des österreichischen Bruttoinlandsprodukt mit schätzungsweise 3,6 Prozent in diesem Jahr relativ stark ausfallen und die Regierung bis 2025 an ihrem haushaltspolitischen Konsolidierungskurs festhalten wird. Allerdings stelle eine mögliche weitere Reduzierung russischer Lieferungen von Energieträgern nach Europa ein Risiko für Österreich und seine wichtigsten Handelspartner dar.

S&P bestätigte am Freitagabend auch das Rating Dänemarks von "AAA/A-1+" mit stabilem Ausblick. Der Krieg in der Ukraine habe kaum direkten negativen Einfluss auf die dänische Wirtschaft. Indirekt bekomme das Land die Folgen aber dennoch zu spüren, nämlich in Form einer höheren Inflation und geringerer Exporte. Eine konjunkturelle Abkühlung bei den wichtigsten Handelspartnern des Landes dürfte die dänische Wirtschaft in diesem und im kommenden Jahr bremsen. Allerdings habe die Regierung in Kopenhagen dank der starken konjunkturellen Erholung im vergangenen Jahr einen hohen Haushalts-Überschuss erzielt und den Anteil der Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt reduziert. Damit verfüge Dänemark über einen Puffer, der den negativen Einfluss des Kriegs auf die dänische Wirtschaft abfedern könne.

August 26, 2022 17:04 ET (21:04 GMT)